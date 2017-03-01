35-летняя певица появилась на одной из вечеринок 89-ой церемонии вручения премии «Оскар»

Вместе с супругом Джеем Зи Бейонсе посетила вечеринку кинопродюсера Харви Вайнштейна, посвященную номинированному на премию фильму «Лев». Для выхода в свет певица, которая сейчас беременна близнецами, выбрала обтягивающее платье изумрудного цвета, подчеркнувшее ее округлившийся живот.

Фотографам Бейонсе старалась не позировать и по красной дорожке «Оскара» не ходила, зато сама устроила себе фотосессию. Снимки беременной артистки, на которых она демонстрирует изменившуюся фигуру со всех сторон, появились на ее сайте.

Напомним, в начале февраля Бейонсе сообщила о своей беременности. Известно, что певица ждет близнецов, а рожать собирается дома в Лос-Анджелесе.

Фото: beyonce.com