Бейонсе, недавно объявившая о своем интересном положении, будет рожать дома в Лос-Анджелесе. Ее супруг рэпер Джей Зи хочет помочь ей организовать «самые беззаботные роды в мире», сообщает RadarOnline. Дело в том, что первенец пары, дочь Блю Айви, появилась на свет в одной из престижных клиник Нью-Йорка, и тогда артистам пришлось приложить много усилий для того, чтобы такой интимный для них момент не стал достоянием общественности.

Сейчас Джей Зи и Бейонсе переживают едва ли не лучший период в своих отношениях, уверяют близкие к паре источники. Они давно мечтали о большой семье и рады тому, что станут многодетными родителями. Певица тем временем продолжает выступать, сниматься в фотосессиях и следить за фигурой.

«Бейонсе начала чаще уставать, у нее появилась тяга к сладкому и соленому. Однако она пытается питаться правильно и не хочет слишком сильно поправиться, вынашивая двойню. Не набрать лишний вес ей помогают диетологи. В целом она чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет рождения малышей», — рассказал источник E! News.



Фото: East News, Beyonce.com, Instagram