Церемония вручения «Оскара» в 2017 году стала одной из самых скандальных за историю премии

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году вошла в список самых скандальных за всю историю. Все началось еще на красной дорожке, куда многие участники вышли с голубыми ленточками на одежде. Они надели их в поддержку Американского союза гражданских свобод, это стало знаком подчеркнутого протеста против политики Дональда Трампа. Президент США, в свою очередь, устроил всем бойкот, отказавшись смотреть трансляцию кинопремии.

Публикация от The Academy / OSCARs (@theacademy20l7)Фев 26 2017 в 4:13 PST

«Оскару-2017» предшествовал еще один скандал: креативный директор Модного дома Chanel Карл Лагерфельд ужасно обиделся на актрису Мерил Стрип. Он обвинил ее команду чуть ли не во взяточничестве, так как актриса решила не надевать серое платье, которое он для нее шил. Тем не менее, Карл сделал царский жест, подарив Мерил наряд в надежде, что она все-таки наденет его на церемонию. Но королева Голливуда в итоге выбрала синее платье из последней коллекции Elie Saab, резко ответив на высказывания маэстро.

Публикация от Meryl Streep (@streepheart)Фев 26 2017 в 10:17 PST

Само вручение премии «Оскар» ознаменовалось еще одним конфузом. «Лучшим фильмом» стал «Лунный свет», но сначала оглашавший победителя Уорен Битти взял не тот конверт и поздравил создателей «Ла-Ла Ленда». Можно представить эмоции команды, которая стояла на сцене, упиваясь своей победой, но вдруг оказалось, что это лишь чья-то оплошность. «Лунный свет» также получил приз за «Лучший адаптированный сценарий».

«Лучшим актером» стал Кейси Аффлек, «Лучшей актрисой» — Эмма Стоун, этот «Оскар» стал первым в ее карьере. В номинации «Лучшая актриса второго плана» победила Виола Дэвис, а «Лучшим актером второго плана» стал Махершала Али, и тоже за фильм «Лунный свет», где он сыграл роль Хуана, за что был впервые номинирован на самую главную кинопремию.

«Ла-Ла Ленд» все же урвал свою порцию призов: «Лучшим режиссером» стал Дэмиен Шазелл, Линус Сандгрен стал «Лучшим оператором года», команда также получила приз за «Лучшую работу художников». Композитор Джастин Гурвиц получил «Оскар» за оригинальную музыку к фильму.

«Лучшей оригинальной песней» признана «City Of Stars».

«Оскар» за «Лучший документальный фильм» достался авторам фильма «О. Джей: Сделано в Америке», которые работали над ним более 10 лет.

«Лучший фильм на иностранном языке» — «Коммивояжер» иранца Асгара Фархади.

«Лучшая игровая короткометражка» — фильм «Пой». В номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» ожидаемо победил диснеевский «Зверополис», он считался абсолютным фаворитом.

Приз за «Лучшие визуальные эффекты» достался команде «Книга джунглей» — Роберту Легато, Адаму Валдезу, Эндрю Р. Джонсу и Дэну Леммону.

«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил Кеннет Лонерган за «Манчестер у моря».

Приз за «Лучший звук» наконец достался Кевину О’Коннеллу за фильм Мэла Гибсона «По соображениям совести»: он номинировался уже в 21-й раз, но впевые получил-таки «Оскара». Этот же фильм победил в номинации «Лучший монтаж».

В номинации «Лучший грим и прически» победил фильм «Отряд самоубийц» и авторы образов — Алессандро Бертолацци, Джорджо Грегорини и Кристофер Нельсон.

«Оскар» за «Лучший дизайн костюмов» достался Колин Этвуд за работу в картине «Фантастические твари и где они обитают», это ее 12-я номинация и четвертая победа.

«Оскар» за «Лучший звуковой монтаж» получил Сильвен Бельмар, фильм «Прибытие».

На сцену также был вызван Джеки Чан, он получил в этом году почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.

Фото: getty.com, globallookpress.com