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Беременная Арзамасова записала колыбельную и растрогала фанатов

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова, которая пребывает на последнем месяце беременности, перепела песню Екатерины Семеновой «Ангел». 26-летняя супруга фигуриста Ильи Авербуха дополнила свой вокальный дебют в соцсетях атмосферным видео. В итоге 3-минутный ролик заставил подписчиков актрисы расчувствоваться, а некоторые отметили, что композиция и ее исполнение пришлись по душе их детям.
Беременная Арзамасова записала колыбельную и растрогала фанатов

Актриса Елизавета Арзамасова, которая находится на последнем месяце беременности, порадовала поклонников нежной колыбельной. Супруге спортсмена Ильи Авербуха еще давно приглянулась песня Екатерины Семеновой «Ангел», и она решила ее перепеть. 26-летняя звезда сериала «Папины дочки» дополнила свой вокал атмосферным видео.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Илья Авербух и Елизавета Арзамасова

Фото: Instagram

В ролике артистка появляется в свободном белом платье, гуляет по коридорам дома, позирует на кровати с фигуркой ангела и кружится на цыпочках у окна.

Давайте сразу договоримся: я совсем-пресовсем НЕ певица никакая. Я просто влюбилась в песню удивительной и такой трогательной Екатерины Семеновой и мурлычу ее уже много месяцев подряд. Сама себе. Или — не себе... Добрейшая Катя помогла мне записать ее на память о моём облачно-сиропном состоянии души,

— рассказала Лиза в соцсетях. Поклонников актрисы колыбельная растрогала до слез, о чем многие признались в комментариях. Также были и те, кто отметил, что эта композиция очень понравилась их маленьким детям.

О романе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно около года назад. Оказалось, что 46-летний на тот момент фигурист встречается с 25-летней актрисой уже несколько лет. В декабре 2020 года пара поженилась, а в апреле молодожены объявили, что скоро станут родителями. Авербух и Арзамасова надеялись сохранить пол первенца в тайне, но подруга семьи, радиоведущая Алла Довлатова случайно открыла эту тайну публике: пара ждет мальчика.

Фото и видео: Instagram

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