Беременная Арзамасова записала колыбельную и растрогала фанатов
Актриса Елизавета Арзамасова, которая находится на последнем месяце беременности, порадовала поклонников нежной колыбельной. Супруге спортсмена Ильи Авербуха еще давно приглянулась песня Екатерины Семеновой «Ангел», и она решила ее перепеть. 26-летняя звезда сериала «Папины дочки» дополнила свой вокал атмосферным видео.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В ролике артистка появляется в свободном белом платье, гуляет по коридорам дома, позирует на кровати с фигуркой ангела и кружится на цыпочках у окна.
Давайте сразу договоримся: я совсем-пресовсем НЕ певица никакая. Я просто влюбилась в песню удивительной и такой трогательной Екатерины Семеновой и мурлычу ее уже много месяцев подряд. Сама себе. Или — не себе... Добрейшая Катя помогла мне записать ее на память о моём облачно-сиропном состоянии души,
— рассказала Лиза в соцсетях. Поклонников актрисы колыбельная растрогала до слез, о чем многие признались в комментариях. Также были и те, кто отметил, что эта композиция очень понравилась их маленьким детям.
О романе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно около года назад. Оказалось, что 46-летний на тот момент фигурист встречается с 25-летней актрисой уже несколько лет. В декабре 2020 года пара поженилась, а в апреле молодожены объявили, что скоро станут родителями. Авербух и Арзамасова надеялись сохранить пол первенца в тайне, но подруга семьи, радиоведущая Алла Довлатова случайно открыла эту тайну публике: пара ждет мальчика.
Фото и видео: Instagram
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