Беременная Арзамасова записала колыбельную и растрогала фанатов

— рассказала Лиза в соцсетях. Поклонников актрисы колыбельная растрогала до слез, о чем многие признались в комментариях. Также были и те, кто отметил, что эта композиция очень понравилась их маленьким детям.

О романе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно около года назад. Оказалось, что 46-летний на тот момент фигурист встречается с 25-летней актрисой уже несколько лет. В декабре 2020 года пара поженилась, а в апреле молодожены объявили, что скоро станут родителями. Авербух и Арзамасова надеялись сохранить пол первенца в тайне, но подруга семьи, радиоведущая Алла Довлатова случайно открыла эту тайну публике: пара ждет мальчика.