Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка

26-летняя Лиза Арзамасова, которая не так давно официально стала женой фигуриста и тренера по фигурному катанию Ильи Авербуха, готовится стать мамой.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!», — написала актриса, опубликовав трогательное видео с супругом. У Арзамасовой уже виден небольшой живот.

Для молодой актрисы это будет первый ребенок, а для Авербуха второй. У него уже есть сын Мартин от первого брака, с которым Лиза прекрасно ладит. Они часто проводят время вместе и даже ездили отдыхать в Сочи.

В комментариях подписчики встретили радостную новость с удивлением и бурно начали поздравлять актрису и ее избранника.

Хотя Арзамасова и не выкладывает малейшие подробности своей личной жизни, девушка довольно открытая. Она часто делится со своими поклонниками теплыми и радостными новостями и пользуется большой любовью за честность, откровенность и естественность.