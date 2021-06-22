Лиза Арзамасова родит Илье Авербуху второго сына
Илья Авербух и Лиза Арзамасова ждут общего первенца. Это важное событие они рассекретили, когда скрывать выросший живот уже не было возможности. А вообще пара придерживается такого правила в личной жизни: сообщать только то, что считают важным. Остальное — не для посторонних.
Но друзья актрисы и фигуриста проболтались, рассказав, что у них будет мальчик.
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Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova
Семейный секрет пары раскрыла радиоведущая Алла Довлатова.
«Давно не встречались с Ильей. За это время он женился и скоро у них с Лизой родится сын. Пусть все будет хорошо! И у них и у нас!» — написала Алла Довлатова в блоге после интервью с Авербухом.
Когда именно Лиза Арзамасова родит второго сына Илье Авербуху, пока неизвестно. У спортсмена есть уже взрослый сын от первой жены, фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек живет с отцом и его молодой женой в большом доме. Мартин признается, что отлично ладит с мачехой.
Ирина Лобачева, когда узнала о романе экс-супруга с молодой актрисой, пожелала ему удачи, отметив, что «ему давно нужно было найти хорошую девушку».
Фото и видео: Instagram, Starface, кадр программы «Вечерний Ургант», кадр сериала «Папины дочки»
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