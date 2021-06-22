Лиза Арзамасова родит Илье Авербуху второго сына

Илья Авербух и Лиза Арзамасова ждут общего первенца. Это важное событие они рассекретили, когда скрывать выросший живот уже не было возможности. А вообще пара придерживается такого правила в личной жизни: сообщать только то, что считают важным. Остальное — не для посторонних.

Но друзья актрисы и фигуриста проболтались, рассказав, что у них будет мальчик.