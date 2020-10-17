«Берегите себя!»: младший сын Валерии рассказал про реабилитацию после COVID-19

Летом Арсений Шульгин сыграл громкую свадьбу. В период медового месяца со своей красавицей-женой Лианой он сильно заболел. Как оказалось позднее, у Шульгина были обнаружены симптомы COVID-19. Со временем его тест показал положительный результат. Об этом молодой человек рассказал своей миллионной аудитории в Instagram.

Парень смог справиться с заболеванием, и сейчас, по его словам, он чувствует себя прекрасно.

Сегодня младший сын Валерии опубликовал сториз, где рассказал о последствиях после перенесенной болезни. «Реабилитация после короновируса - штука не самая приятная. Постоянная слабость, температура. Я сдал тест на антитела - они уже сформировались в крови, так что в ближайшие несколько месяцев повторного заболевания можно не бояться. Сделал вчера КТ- легкие чистые. Воспаления нет и не было. Сегодня сдал еще кровь на общий анализ, свертываемость, ЦРБ, гормоны, витамины. Иммунитет после COVID-19 очень сильно проседает, я это чувствую. При этом обычно я редко болею. Раз в год максимум», - поделился Арсений.