Белоснежка в фате: Наташа Королева в годовщину свадьбы с Тарзаном предстала в необычном милом образе

21 августа Наташа Королева и Сергей Глушко отметили 16-ю годовщину со дня свадьбы. В знаменательный для семьи день призналась, что с каждым днем все сильнее любит мужа и всем сплетникам назло у них все хорошо.
В праздничный вечер, когда семья отмечала праздник, Наташа Королева надела задорное красное платье в горошек и пышную фату. В таком виде она сняла душевный и смешной видеоролик, в котором призналась, что верит в маленькую сказочную страну, про которую когда-то пела.
«Наташа вы лучшая, бомбическая, счастья вам в вашей "маленькой стране"!!!»,
«Наташенька, ты просто умничка. Такая добрая, позитивная, что эта энергетика передается через видео и зарядила меня. У нас утро собираюсь на работу и хорошее настроение. Спасибо тебе большое за это! Счастья, здоровья и творческих успехов! Обожаю тебя, солнышко!»,
«Наташенька огонь!!!!!Бомбическая,как и 20 лет назад!!!!», - написали певице в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в августе 2003 года через несколько месяцев после рождения их единственного сына Архипа.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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