Белоснежка в фате: Наташа Королева в годовщину свадьбы с Тарзаном предстала в необычном милом образе

21 августа Наташа Королева и Сергей Глушко отметили 16-ю годовщину со дня свадьбы. В знаменательный для семьи день призналась, что с каждым днем все сильнее любит мужа и всем сплетникам назло у них все хорошо.

В праздничный вечер, когда семья отмечала праздник, Наташа Королева надела задорное красное платье в горошек и пышную фату. В таком виде она сняла душевный и смешной видеоролик, в котором призналась, что верит в маленькую сказочную страну, про которую когда-то пела.