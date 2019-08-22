passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Белоснежка в фате: Наташа Королева в годовщину свадьбы с Тарзаном предстала в необычном милом образе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Наташа Королева и Сергей Глушко

Фото: Instagram

Певица в праздничном настроении сделала откровенные признания.

21 августа Наташа Королева и Сергей Глушко отметили 16-ю годовщину со дня свадьбы. В знаменательный для семьи день призналась, что с каждым днем все сильнее любит мужа и всем сплетникам назло у них все хорошо.

В праздничный вечер, когда семья отмечала праздник, Наташа Королева надела задорное красное платье в горошек и пышную фату. В таком виде она сняла душевный и смешной видеоролик, в котором призналась, что верит в маленькую сказочную страну, про которую когда-то пела.

«Наташа вы лучшая, бомбическая, счастья вам в вашей "маленькой стране"!!!»,

«Наташенька, ты просто умничка. Такая добрая, позитивная, что эта энергетика передается через видео и зарядила меня. У нас утро собираюсь на работу и хорошее настроение. Спасибо тебе большое за это! Счастья, здоровья и творческих успехов! Обожаю тебя, солнышко!»,

«Наташенька огонь!!!!!Бомбическая,как и 20 лет назад!!!!», - написали певице в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в августе 2003 года через несколько месяцев после рождения их единственного сына Архипа.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!