«Мой сладусик»: Наташа Королева публично призналась мужу в любви в 16-ю годовщину свадьбы

«Поздравляем Вас!!! Любви самой чистой!!! Счастья безграничного!!! Здоровья самого крепкого!!!», «Молодцы так держать», «Поздравляю, вечно молодые и счастливые», «Самая "класнючая" пара!!! Любите и берегите друг друга!!!», - поздравили Наташу и Сергея подписчики.

Напомним и для Королевой, и для Глушко брак стал вторым. Первым мужем певицы в течение девяти лет был композитор Игорь Николаев. Сергей также в течение пяти лет был женат на другой женщине.