«Мой сладусик»: Наташа Королева публично призналась мужу в любви в 16-ю годовщину свадьбы

Наташа Королева и Сергей Глушко поженились 21 августа 2003 года в Санкт-Петербурге через несколько месяцев после рождения их сына Архипа.
В знаменательный день певица публично призналась в любви Тарзану, отметив, что ее чувства с каждым днем становятся все сильнее. «Что бы там не говорили , что бы там не сочиняли и не придумывали !!! Мы с тобой мой Сладусик @tarzan___official кайфуем , сексуем , шалим и зажигаем а самое главное любим друг друга с каждым годом все сильнее !!! Топазовая говорят у нас сегодня!!!», - написала Наташа Королева в Instagram рядом совсместной с мужем фотографией (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
«Поздравляем Вас!!! Любви самой чистой!!! Счастья безграничного!!! Здоровья самого крепкого!!!», «Молодцы так держать», «Поздравляю, вечно молодые и счастливые», «Самая "класнючая" пара!!! Любите и берегите друг друга!!!», - поздравили Наташу и Сергея подписчики.
Напомним и для Королевой, и для Глушко брак стал вторым. Первым мужем певицы в течение девяти лет был композитор Игорь Николаев. Сергей также в течение пяти лет был женат на другой женщине.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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