17-летний сын Наташи Королевой встречается с 23-летней моделью?

17-летний Архип Глушко — сын Наташи Королевой и Тарзана — растет настоящим красавцем. От мамы юноша унаследовал приятные черты лица, от папы — рост и харизму. Сегодня СМИ сообщили: у парня появилась девушка. Ей, предположительно, стала 23-летняя модель Мария Слугина.
Архипа и Марию часто видят вместе, а недавно девушка познакомилась с родителями своего молодого человека, сообщает «СтарХит».
Мария Слугина родилась в Саратове, принимала участие в конкурсах красоты «Мисс Губерния» и «Мисс Русское Радио», становилась первой вице-мисс конкурса «Miss June», была замечена в одном из выпусков «ДОМа-2», сообщают корреспонденты издания. Разница в возрасте, по всей видимости, не смущает влюбленных, несмотря на то, что она слегка больше, чем между 45-летней Наташей Королевой и 49-летним Сергеем Глушко.
Напомним, что родители Архипа вместе почти 18 лет. Несмотря на пересуды, которые не затихали в начале их романа, звездная пара стала одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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