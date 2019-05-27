17-летний сын Наташи Королевой встречается с 23-летней моделью?

Мария Слугина родилась в Саратове, принимала участие в конкурсах красоты «Мисс Губерния» и «Мисс Русское Радио», становилась первой вице-мисс конкурса «Miss June», была замечена в одном из выпусков «ДОМа-2», сообщают корреспонденты издания. Разница в возрасте, по всей видимости, не смущает влюбленных, несмотря на то, что она слегка больше, чем между 45-летней Наташей Королевой и 49-летним Сергеем Глушко.