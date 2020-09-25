Сияющая княгиня Шарлен, шикарная Кейт Бекинсейл и другие знаменитости на гала-вечере в Монако
Фото: Eastnews
Встречал гостей мероприятия лично князь Альбер II с супругой Шарлен, которая выбрала для выхода в свет сияющее серебристое платье в пол с глубоким декольте. Одной из самых эффектных девушек вечера стала вечно молодая актриса Кейт Бекинсейл, подчеркнувшая стройную фигуру белым асимметричным платьем с золотым декором. Весной кинозвезда перестала скрывать роман с 22-летним музыкантом, а также заявила, что женщины после сорока могут дать фору юным красоткам.
Фото: Eastnews
Самый смелый наряд был, пожалуй, у Сиенны Миллер. Актриса позировала фотографам в платье с очень глубоким декольте и верхом из латекса. Недавно Сиенна рассталась с бойфрендом Лукасом Цвирнером после года отношений и, видимо, теперь находится в активном поиске.
Фото: Eastnews
Также в числе гостей гала-вечера были замечены Джонни Депп, Леона Льюис, Мэйси Уильямс, Синди Бруна, Стинг, Марат Сафин, Хелен Миррен и многие другие знаменитости.
Напомним, что фонд князя Монако Альберта II был основан в 2006 году. Благотворительная организация занимается защитой окружающей среды. Главными областми деятельности фонда являются исследования изменения климата, биоразнообразия и водных ресурсов.
Фото: eastnews
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