Сияющая княгиня Шарлен, шикарная Кейт Бекинсейл и другие знаменитости на гала-вечере в Монако

Встречал гостей мероприятия лично князь Альбер II с супругой Шарлен, которая выбрала для выхода в свет сияющее серебристое платье в пол с глубоким декольте. Одной из самых эффектных девушек вечера стала вечно молодая актриса Кейт Бекинсейл, подчеркнувшая стройную фигуру белым асимметричным платьем с золотым декором. Весной кинозвезда перестала скрывать роман с 22-летним музыкантом, а также заявила, что женщины после сорока могут дать фору юным красоткам.