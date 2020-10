Барбара Пино резко ответила экс-бойфренду Криворотову, назвав его инфантильным и «одноразовым»

«Я здесь не стану устраивать длинный хайп-баттл и чемпионат по фалометрии, который сейчас очень котируется среди "звезд", а просто скажу пару слов о той жидкой попытке объясниться, что незамедлительно всплыла накануне в ответ на мое интервью.

Дам маленький совет: если ты не знаешь что ответить на свои же self-made вопросы, кроме как демонстрировать "умение" сливаться от прямых вопросов и бросаться воздушными намеками, лучше keep silence (молчи, — прим. ред.). Ты скользишь не в своей стихии.

Всех однодневных и одноразовых персонажей, которые слепо верят что они, и их 2,5 трека кому-то интересны, объединяет неугомонное желание постоянно ловить пиар любыми способами за счет других.

У тебя есть два варианта: либо продолжать совершать потуги в попытках родить "творчество", либо пора бы уже принять наконец розу и снимать дальше свои тик-токи инфантила, которые обязательно найдут аудиторию under sixteen (младше шестнадцати). И это мне нужно выкарабкаться?!.. Don’t fkn play with me (Не играй со мной)», — написала Барбара в Instagram.

«Так интересно, но ничего не понятно», «Пиу-пиу, просто раскидала стоматолога», «Барбара, у вас шикарный русский! А 2,5 трека реально убоги», «Барбара, вы молодец! Я на вашей стороне! Разочарована в Антоне... Очень низко себя ведёт. Вы шикарная! Успехов и процветания!», «Так его, всегда бесил», «Почитала его интервью, он по существу не ответил на вопросы, стрелки переводил», — поддержали Барбару подписчики в перепалке с бывшим бойфрендом.

