Бандана и джинсы-клеш: Нюша примерила образ в стиле 90-х

«Девушка, вы слишком прекрасны», «Ты мне очень нравишься», «Огонь», «Нюша, вы всегда прекрасны,в любом образе», «Красотка», «Какая красивая девочка», — получила она комплименты от фолловеров.

Ранее Нюша показывала милое фото с заспанной дочкой Симбой, делилась снимком с семейными нарядами и ссорила подписчиков своими «горячими» фотографиями.

А вам понравился ретро-образ Нюши?