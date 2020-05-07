Бандана и джинсы-клеш: Нюша примерила образ в стиле 90-х
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Фото: Instagram
Певица поделилась кадрами ретро-фотосесии в Instagram.
29-летняя певица Нюша показала подписчикам снимки фотосессии в стиле 90-х. Артистка позировала в бандане, бежевом боди с открытыми плечами, джинсах-клеш и в обуви на грубой подошве.
«Девушка, вы слишком прекрасны», «Ты мне очень нравишься», «Огонь», «Нюша, вы всегда прекрасны,в любом образе», «Красотка», «Какая красивая девочка», — получила она комплименты от фолловеров.
Ранее Нюша показывала милое фото с заспанной дочкой Симбой, делилась снимком с семейными нарядами и ссорила подписчиков своими «горячими» фотографиями.
А вам понравился ретро-образ Нюши?
Фото и видео: Instagram
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