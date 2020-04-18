Мимими дня: Нюша показала забавный утренний снимок с заспанной дочкой

«Бозе», «Настроение: проснувшаяся Симба», «Хахах, милашка», «Одуванчик», «Домовенок Кузя, у меня такой же рядом», «Копия папы», «Папочкина красавица, «Ребёнок был бы против этой фотки», «Ой, маленький домовенок», «С утра я выглядела так же, как Симба😁», «Доченька сонная 💋❤️💞», «Нереально папина копия!», «"Угадайте!"🤣👌 А так будто не видно🤣», «Укладка Симбы😂», «Маленький сонный Амур😍 на фото, как будто крылышки видны», «Поднять подняли😄а разбудить забыли😂Сладусик», — умиляются фолловеры.

Напомним, имя долгожданной дочери Нюша и ее супруг Игорь Сивов долгое время держали в тайне. Недавно певица рассказала, почему назвала дочь таким необычным именем: «Яркой личности – яркое имя. У нас было несколько вариантов, которые мы рассматривали с мужем: Мирослава, Эсмеральда. Мы дождались, когда она появится на свет, и поняли, кто она — котеночек такой маленький».