Нюша поделилась милым фото с годовалой с дочерью: «Наряды подбирали в стиле "мама-дочка"»
1 / 10
Фото: Instagram
Поклонники артистки в комментариях вновь принялись спорить, на кого больше похожа девочка.
Нюша поделилась с подписчиками в Instargram милым фото с дочерью Симбой. Кадр сделали на прогулке. Певица призналась, что подбирала наряды для себя и малышки так, чтобы они были максимально похожи.
«Сегодня на прогулку подбирали наряды в стиле «мама-дочка», а кто под кого мимикрирует — это уже вопрос к вам. Похожи?», — обратилась Нюша к фолловерам.
«Такие клевые», «Все-таки Симба папина», «Вы лапочки! Симба на папу больше похожа!», «Улыбки похожи», «Милашки», — последовали комментарии.
Нюша вышла замуж за чиновника Игоря Сивова летом 2017 года. Их первенец Симба родилась в ноябре 2018-го.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!