Нюша поделилась милым фото с годовалой с дочерью: «Наряды подбирали в стиле "мама-дочка"»

Нюша поделилась с подписчиками в Instargram милым фото с дочерью Симбой. Кадр сделали на прогулке. Певица призналась, что подбирала наряды для себя и малышки так, чтобы они были максимально похожи.

«Сегодня на прогулку подбирали наряды в стиле «мама-дочка», а кто под кого мимикрирует — это уже вопрос к вам. Похожи?», — обратилась Нюша к фолловерам.