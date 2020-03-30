Нюша рассорила подписчиков смелым фото с впечатляющими формами и бесконечными ногами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Нюша опубликовала в Instagram фотографию стильной фотосессии. В кадре Нюша запечатлена в черном боди и босоножках на высоких каблуках. Откровенный наряд певицы подчеркнул ее впечатляющие формы и визуально удлинил ноги.
«Быть честной», — подписала певица снимок.
Многие подписчики, узрев подобную красоту, лишились слов и в комментариях поставили только смайлики.
«Если бы такое выложила, меня бы мой мужчина убил. На мой взгляд слишком вызывающее фото! Только для одного мужчины, а не для всех», «Отца постеснялась бы», «Анна, вы что? Зачем?», — одновременно посыпалась на Нюшу и критика.
Нюша не в первый раз провоцирует своих подписчиков. Так, в начале марта она показала фото из Дубая, где позировала в алом купальнике, и этот образ певицы поклонники одобрили. А ранее она публиковала фото в купальнике с высокими вырезами на бедрах и нарвалась на жесткую критику.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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