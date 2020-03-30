Нюша рассорила подписчиков смелым фото с впечатляющими формами и бесконечными ногами

Многие подписчики, узрев подобную красоту, лишились слов и в комментариях поставили только смайлики.

«Если бы такое выложила, меня бы мой мужчина убил. На мой взгляд слишком вызывающее фото! Только для одного мужчины, а не для всех», «Отца постеснялась бы», «Анна, вы что? Зачем?», — одновременно посыпалась на Нюшу и критика.