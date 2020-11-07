Тодоренко — Монро и яркая Бузова: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»
Темой нового этапа стали «Мюзиклы». Участники шоу как всегда смогли удивить как и судей, так и зрителей. Одним из звездных гостей, кстати, стал «король российской эстрады» Филипп Киркоров. Он выступал в качестве члена жюри.
Регина Тодоренко надела белоснежный парик и перевоплотилась в Мэрилин Монро и сыграла Душечку из фильма «В джазе только девушки». Вместе со своим партнером Романом Костомаровым телеведущая исполняла зажигательный танец под известный саундтрек I wanna be loved by you.
Ольга Бузова и Дмитрий Соколов выбрали для номера образы и музыку из фильма «Звезда родилась». Певица переживала о том, что они с партнером могут выбыть из шоу, но в конечном итоге выступление прошло успешно. Судьи похвалили пару и пожелали им в дальнейшем удачи.
Владимир Маркони и его спутница по шоу Маргарита Дробязко исполнили невероятное выступление. Шоумен с пугающим гримом на лице катался в кругу факелов под «Призрак оперы». Филипп Киркоров пришел в восторг от такого яркого номера: «Когда на Маркони в финале опустили сверху эту огромную горящую люстру, у меня сердце ушло в пятки!» - признался артист.
А за какую пару болеете вы? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram / @buzova86, @drobiazko_margarita, @reginatodorenko, @fkirkorov, @ice_1tv
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!