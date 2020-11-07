Тодоренко — Монро и яркая Бузова: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»

Ольга Бузова и Дмитрий Соколов выбрали для номера образы и музыку из фильма «Звезда родилась». Певица переживала о том, что они с партнером могут выбыть из шоу, но в конечном итоге выступление прошло успешно. Судьи похвалили пару и пожелали им в дальнейшем удачи.