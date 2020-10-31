Страстное фламенко Топалова, падение Авербуха с дивана и промокшая до нитки Тодоренко: чем поразил пятый выпуск «Ледникового периода»
Фото: Первый канал
Пятый выпуск шоу «Ледниковый период» по-новому открыл многих участников проекта. На сей раз была выбрана максимально органичная для фигурного катания тема — танец. Латиноамериканские ритмы, джазовые мелодии и саундтреки из российского кино помогли большинству конкурсантов. Однако номинированную на выбывание пару Максима Маринина и Надежды Михалковой не спасла даже мелодия из оскароносного фильма отца актрисы. Под песню «Утомленное солнце» Михалкова и Маринин показали самое легкое катание за все время своего участия и сделали первую высокую поддержку, но почти все члены жюри оценили их технику и артистизм только на 5,8 балла. Как итог — вылет.
Поразили жюри техникой и энергичностью номера в стиле бродвейской постановки фигуристка Яна Хохлова и актер Вячеслав Чепурченко. А Ирину Пегову, вышедшую кататься в платье-бюстье и юбке из перьев, член жюри Елена Исинбаева назвала разрушительницей стереотипов. Одним из самых ярких выступлений первой половины шоу стало фламенко, которое станцевали на льду Влад Топалов и Елена Ильиных. Те, кто опасался за сохранность брака певца из-за слишком страстных номеров проекта, получили новый повод для тревоги.
Неслучайно Елена и Влад не дотянули до высшего общего балла всего 0,8. Зато заветную дюжину получили сразу три пары. Жюри высоко оценило выступление звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой и Александра Энберта. Ориентиром пары для номера был, очевидно, фильм Валерия Тодоровского «Стиляги», а катались они под песню «Буги-Вуги».
Также высшего бала удостоились актер Евгений Пронин и фигуристка Татьяна Волосожар. Член жюри Татьяна Навка отметила, что впервые видела бывшую коллегу по ледовой арене столь открыто сексуальной и чувственной. Третьими обладателями высшего балла стали Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Супруге Влада Топалова даже пришлось вымокнуть до нитки ради победы — партнер окатил ее водой в финале номера. Разумеется, в рамках художественной задумки.
А вот любимцам публики Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву пришлось несладко: во время выполнения поддержки пара упала. Причем произошло это возле дивана, на котором сидел Авербух. Руководитель проекта не то от неожиданности, не то от переживаний и сам подскочил, приземлившись мимо дивана. Но если Ольга плакала в начале сезона, а также в прошлом выпуске, то на сей раз поднялась и мужественно продолжила выступление под знаменитую румбу из сериала «Кухня». Что и заметила потом Елена Исинбаева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня, по субботней традиции, на канале @1tv 5-й выпуск "Ледникового периода"⛸🤩 Уже в этом выпуске нас покинет одна пара🥺 И так будет каждую неделю. Грустно, но увы, такие правила проекта🤷🏽♂️ Поэтому Ваша поддержка очень важна для нас с Олей @buzova86 🤗 Члены жюри улыбались вместе с нами☺️ Надуюсь, Вам тоже понравится) Делитесь своими впечатлениями и эмоциями🤗 Читаю все комментарии, но не всегда успеваю всем ответить. Просто знайте, вы крутые, а мы работаем для Вас !!! #БузоваСоловьев #Авербух #ЛедниковыйПериод #ПервыйКанал #1ТВ #1TV #ФигурноеКатание
Если раньше вы боялись сделать ошибку, то сейчас было видно, что вышли с желанием получить удовольствие от катания. Когда вы упали, мы ожидали увидеть слезы, но вдруг вы поднялись с улыбкой и продолжили кататься. Такое чувство, что сегодня вы поняли, как вас здесь любят и поддерживают,
— поделилась впечатлениями Елена Исинбаева. Комментируя ошибку, Дмитрий Соловьев взял ответственность на себя. Он признался, что, почувствовав прогресс и уверенность Ольги, решил ускорить темп, но не учел неготовность партнерши. Итогом стало третье с конца место. Последние же строки заняли пары Дмитрия Сычева и Марии Петровой и Владимира Маркони и Маргориты Дробязко. В следующем выпуске им предстоит побороться друг с другом за продолжение участия в проекте.
Фото и видео: Первый канал; @Ледниковый период/YouTube
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!