Страстное фламенко Топалова, падение Авербуха с дивана и промокшая до нитки Тодоренко: чем поразил пятый выпуск «Ледникового периода»

Неслучайно Елена и Влад не дотянули до высшего общего балла всего 0,8. Зато заветную дюжину получили сразу три пары. Жюри высоко оценило выступление звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой и Александра Энберта. Ориентиром пары для номера был, очевидно, фильм Валерия Тодоровского «Стиляги», а катались они под песню «Буги-Вуги».

Также высшего бала удостоились актер Евгений Пронин и фигуристка Татьяна Волосожар. Член жюри Татьяна Навка отметила, что впервые видела бывшую коллегу по ледовой арене столь открыто сексуальной и чувственной. Третьими обладателями высшего балла стали Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Супруге Влада Топалова даже пришлось вымокнуть до нитки ради победы — партнер окатил ее водой в финале номера. Разумеется, в рамках художественной задумки.