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Кристина Асмус впервые в жизни сменила имидж — и теперь она дерзкая брюнетка

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Кристина Асмус

Фото: @asmuskristina / Instagram

32-летняя популярная актриса сменила цвет волос ради новой роли.

Для новых ролей Кристина Асмус нередко примеряет яркие парики и демонстрирует стильные образы в Сети. На этот раз ради нового проекта актриса решила на кардинальную смену имиджа и стала дерзкой брюнеткой. Как призналась сама звезда на своей странице в Instagram, она в первый раз в жизни изменила цвет волос: «Как-то так!!! ))))) Кто там писал про розыгрыш? Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это еще не весь образ. Завтра выложу видео». Во время окрашивания актриса сделала драматичный снимок и удивила поклонников выбором цвета.

Фолловеры остались в восторге от нового имиджа актрисы и написали: «А тебе оч круто!!!», «Темный цвет еще круче подчёркивает голубые глаза! Очень красиво», «Шикарная», «Темной даже лучше», «А мне кажется что этот цвет лучше смотрится», «Ого! Как необычно в таком амплуа! Вам такой вариант тоже очень идет», «Ого как круто», «Кристина Вас не узнать!!! Шикарный образ!», «Здорово! Вам очень идет!», «Очень круто!!!», «Кайф».

К слову, недавно мы писали, как Кристина Асмус заинтриговала поклонников фотографией в свадебном платье у ЗАГСа. Неожиданную фотографию актриса опубликовала в своем Instagram.

Фото и видео: @asmuskristina / Instagram

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