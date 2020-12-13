Кристина Асмус впервые в жизни сменила имидж — и теперь она дерзкая брюнетка
Фото: @asmuskristina / Instagram
Для новых ролей Кристина Асмус нередко примеряет яркие парики и демонстрирует стильные образы в Сети. На этот раз ради нового проекта актриса решила на кардинальную смену имиджа и стала дерзкой брюнеткой. Как призналась сама звезда на своей странице в Instagram, она в первый раз в жизни изменила цвет волос: «Как-то так!!! ))))) Кто там писал про розыгрыш? Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это еще не весь образ. Завтра выложу видео». Во время окрашивания актриса сделала драматичный снимок и удивила поклонников выбором цвета.
Фолловеры остались в восторге от нового имиджа актрисы и написали: «А тебе оч круто!!!», «Темный цвет еще круче подчёркивает голубые глаза! Очень красиво», «Шикарная», «Темной даже лучше», «А мне кажется что этот цвет лучше смотрится», «Ого! Как необычно в таком амплуа! Вам такой вариант тоже очень идет», «Ого как круто», «Кристина Вас не узнать!!! Шикарный образ!», «Здорово! Вам очень идет!», «Очень круто!!!», «Кайф».
К слову, недавно мы писали, как Кристина Асмус заинтриговала поклонников фотографией в свадебном платье у ЗАГСа. Неожиданную фотографию актриса опубликовала в своем Instagram.
Фото и видео: @asmuskristina / Instagram
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