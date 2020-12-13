Кристина Асмус впервые в жизни сменила имидж — и теперь она дерзкая брюнетка

Для новых ролей Кристина Асмус нередко примеряет яркие парики и демонстрирует стильные образы в Сети. На этот раз ради нового проекта актриса решила на кардинальную смену имиджа и стала дерзкой брюнеткой. Как призналась сама звезда на своей странице в Instagram, она в первый раз в жизни изменила цвет волос: «Как-то так!!! ))))) Кто там писал про розыгрыш? Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это еще не весь образ. Завтра выложу видео». Во время окрашивания актриса сделала драматичный снимок и удивила поклонников выбором цвета.