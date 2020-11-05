«Зато кадр хороший отсняли»: Кристина Асмус получила травму на съемках

Кристина Асмус продолжает интриговать своих подписчиков съемками сериала «Булки». Не так давно актриса выложила фотографию в свадебном платье. Сегодня вечером она сообщила, что пострадала на съемках.

«Вчера на съемках у меня произошла травма. Фильм «Булки» начинается с того, что моя героиня лежит в кровати и листает чужие сторис. Потом её муж переворачивается во сне и случайно ударяет по телефону. Всё было прекрасно до крупного плана, где меня попросили держать телефон прям над лицом - чтобы он не прятался за кадром... Ну и мой экранный муж по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой. Зато кадр хороший сняли ))))) P.S. Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь», – рассказывает Кристина.