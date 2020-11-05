«Зато кадр хороший отсняли»: Кристина Асмус получила травму на съемках
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус продолжает интриговать своих подписчиков съемками сериала «Булки». Не так давно актриса выложила фотографию в свадебном платье. Сегодня вечером она сообщила, что пострадала на съемках.
«Вчера на съемках у меня произошла травма. Фильм «Булки» начинается с того, что моя героиня лежит в кровати и листает чужие сторис. Потом её муж переворачивается во сне и случайно ударяет по телефону. Всё было прекрасно до крупного плана, где меня попросили держать телефон прям над лицом - чтобы он не прятался за кадром... Ну и мой экранный муж по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой. Зато кадр хороший сняли ))))) P.S. Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь», – рассказывает Кристина.
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Вчера на съемках у меня произошла травма 🥴 Фильм «Булки» начинается с того, что моя героиня лежит в кровати и листает чужие сторис. Потом её муж переворачивается во сне и случайно ударяет по телефону 👊🏻📱 Всё было прекрасно до крупного плана, где меня попросили держать телефон прям над лицом - чтобы он не прятался за кадром... 🙈 Ну и мой экранный муж @arseniyrobak по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой 😂😂😂 Зато кадр хороший сняли ))))) P.S. Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь 🤪
Поклонники актрисы проявили участие:
«До конца надеялся, что на съёмках «Булок» травмирована будет одноименная часть тела, но увы, откладываю каламбуры до следующего раза», «Красивая девушка и запачканный грязью внедорожник- огонь сочетание», «Кристиночка, на Вас даже шишка будет красиво смотреться!))», «Шутить не буду, а вами в очередной раз восхищусь. И делать это не перестану».
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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