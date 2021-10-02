Елизавета Арзамасова вернулась в театр через полтора месяца после родов

«Осознала две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих 8-ми лет. Во-вторых, это оказался о-о-очень особенный для меня материал: я его репетировать начала в положении, им же закончила прошлый театральный сезон, и вот сейчас — впервые «налегке», — поделилась актриса.

В комментариях артистку поддержал супруг. «С возвращением на сцену! Ты мой герой!!!», — отреагировал Илья Авербух.