Елизавета Арзамасова вернулась в театр через полтора месяца после родов
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Фото: Instagram
Супруга Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова не смогла продержаться в декрете с первенцем и двух месяцев. 26-летняя звезда сериала «Папины дочки» вернулась к работе на театре. Накануне артистка сыграла первый после рождения сына спектакль — постановку по мотивам фельетона Ф.М. Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях».
«Осознала две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих 8-ми лет. Во-вторых, это оказался о-о-очень особенный для меня материал: я его репетировать начала в положении, им же закончила прошлый театральный сезон, и вот сейчас — впервые «налегке», — поделилась актриса.
В комментариях артистку поддержал супруг. «С возвращением на сцену! Ты мой герой!!!», — отреагировал Илья Авербух.
Отметим, что впервые после родов Елизавета Арзамасова выступила уже в середине сентября. Актриса читала стихи Владимира Высоцкого в рамках одного из концертов, посвященных Дню Москвы.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова стали родителями 14 августа 2021 года. Первенца назвали Львом. В последнее время звездная мама часто делится кадрами с малышом. Например, недавно Елизавета Арзамасова опубликовала нежное фото, где полуторамесячный малыш оказался запечатлен в ее детской кровати.
Фото и видео: @liza_arzamasova/Instagram