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Елизавета Арзамасова вернулась в театр через полтора месяца после родов

26-летняя звезда сериала «Папины дочки» сыграла первый после рождения сына спектакль в Театре Наций. Ранее Елизавета Арзамасова уже выходила на сцену: актриса поздравила москвичей с Днем города. Но лишь теперь артистка вернулась к постоянным выступлениям. Арзамасова поделилась впечатлениями от возвращения к работе и поделилась кадрами закулисья.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елизавета Арзамасова с сыном

Фото: Instagram

Супруга Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова не смогла продержаться в декрете с первенцем и двух месяцев. 26-летняя звезда сериала «Папины дочки» вернулась к работе на театре. Накануне артистка сыграла первый после рождения сына спектакль — постановку по мотивам фельетона Ф.М. Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях».

«Осознала две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих 8-ми лет. Во-вторых, это оказался о-о-очень особенный для меня материал: я его репетировать начала в положении, им же закончила прошлый театральный сезон, и вот сейчас — впервые «налегке», — поделилась актриса.

В комментариях артистку поддержал супруг. «С возвращением на сцену! Ты мой герой!!!», — отреагировал Илья Авербух.

Отметим, что впервые после родов Елизавета Арзамасова выступила уже в середине сентября. Актриса читала стихи Владимира Высоцкого в рамках одного из концертов, посвященных Дню Москвы.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова стали родителями 14 августа 2021 года. Первенца назвали Львом. В последнее время звездная мама часто делится кадрами с малышом. Например, недавно Елизавета Арзамасова опубликовала нежное фото, где полуторамесячный малыш оказался запечатлен в ее детской кровати.

Фото и видео: @liza_arzamasova/Instagram