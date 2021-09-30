Лиза Арзамасова уложила Леву спать на своей детской кровати в гостях у бабушки — нежное фото

Лиза Арзамасова не раз рассказывала о теплых отношениях, которые были в ее семье и дружбе со своей мамой. Родительница принимает активное участие и в воспитании малыша артистки, маленького Льва. Вместе с ним Лиза приехала в гости к маме, принесла сына в свою детскую и поностальгировала.

«Заехали с Левушкой к моей маме. Немного повалялись в «детской». Такие чувства странные... Вот она комната, в которой я росла, взрослела, которая помнит меня крошечной, помнит все мои самые важные события и переживания и хранит «артефакты» начиная с первой моей игрушки, первого платьица и первого школьного дневника. Уровень нежности - бесконечность! После обеда в солнечный день как раз с этой стороны дома - светло и очень уютно. На подоконнике игрушки, будто я лет 20 назад не завершила какую-то игру и решила продолжить позже. А на письменном столе - тетрадки с последней сессии в институте. И девичьи секретики в коробке в комоде», – вспоминает Лиза.