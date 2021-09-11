Стихи Высоцкого и летящее платье: Арзамасова впервые после родов вышла на сцену

Первенец 26-летней Елизаветы Арзамасовой и 47-летнего Ильи Авербуха появился на свет 14 августа этого года. Мальчика назвали Львом. Из роддома Лиза с малышом уехали только спустя неделю, так как все это время супруг актрисы находился в рабочей командировке и смог вернуться к семье только 21 августа. Отметим, что для Ильи Авербуха этот ребенок второй. У фигуриста и постановщика ледовых шоу есть 17-летний сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой. Последние годы юноша живет с отцом.