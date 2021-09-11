Стихи Высоцкого и летящее платье: Арзамасова впервые после родов вышла на сцену
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Фото: Instagram
Супруга фигуриста Ильи Авербуха актриса Елизавета Арзамасова вернулась к выступлениям уже месяц спустя после родов. 26-летняя звезда театра и кино поздравила москвичей и гостей столицы со сцены в парке «Зарядье» с Днем города. А в соцсетях поделилась кадрами подготовки к своему первому после рождения сына выходу на сцену.
В рамках выступления актриса читала стихи Владимира Высоцкого, о чем в соцсетях рассказал муж Елизаветы Арзамасовой Илья Авербух. Он отметил. что выступление прошло великолепно, и поздравил жену с возвращением на сцену.
Первенец 26-летней Елизаветы Арзамасовой и 47-летнего Ильи Авербуха появился на свет 14 августа этого года. Мальчика назвали Львом. Из роддома Лиза с малышом уехали только спустя неделю, так как все это время супруг актрисы находился в рабочей командировке и смог вернуться к семье только 21 августа. Отметим, что для Ильи Авербуха этот ребенок второй. У фигуриста и постановщика ледовых шоу есть 17-летний сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой. Последние годы юноша живет с отцом.
Фото и видео: @liza_arzamasova/Instagram