«Аптечный Ревизорро» Екатерина Диденко «вышла замуж» через год после смерти супруга

Что это: постановочные образы или реальная церемония бракосочетания — пока неизвестно. Но, скорее всего, возлюбленные решили принять участие в масштабной фотосессии.

Кстати, блогер не забыла передать привет своим злопыхателям. «Пока я наслаждаюсь жизнью на прекрасном острове, люди, которым не интересна своя личная жизнь, успели меня поженить, за меня забеременеть и, наверное, назвать нашего будущего ребенка и предсказать, что мы скоро расстанемся», — написала знаменитость интернета.

Напомним, что до этого мы писали, что Диденко отказалась праздновать 30-летие. Из-за того, что 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов на юге Москвы произошла трагедия. Во время празднования 29-летия популярного блогера Екатерины Диденко в бассейн высыпали большое количество «сухого льда». Вещество вступило в химическую реакцию с водой, выделился углекислый газ, отравление которым стало смертельным для двоих гостей именинницы. 32-летний муж Екатерины Валентин Диденко, который, по информации Mash, и приобрел 25 килограммов ставшего впоследствии смертоносным «сухого льда», попал в реанимацию, однако несколько часов спустя стало известно, что врачам его спасти не удалось. «Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры», — сообщила Диденко. Блогер отметила, что в соответствии с подпиской о неразглашении озвучить детали произошедшего не может.