Праздник не удался: банная вечеринка популярного блогера закончилась трагедией

32-летний муж Екатерины Валентин Диденко, который, по информации Mash, и приобрел 25 килограммов ставшего впоследствии смертоносным «сухого льда», попал в реанимацию, однако несколько часов назад стало известно, что врачам его спасти не удалось. «Вали больше нет с нами. А ещё Наташи и Юры», — сообщила Диденко. Блогер отметила, что в соответствии с подпиской о неразглашении озвучить детали произошедшего не может.