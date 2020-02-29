Праздник не удался: банная вечеринка популярного блогера закончилась трагедией
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Екатерины Диденко
В минувшую пятницу в одном из банных комплексов на юге Москвы произошла трагедия. Во время празднования 29-летия популярного блогера Екатерины Диденко в бассейн высыпали большое количество «сухого льда». Вещество вступило в химическую реакцию с водой, выделился углекислый газ, отравление которым стало смертельным для двоих гостей именинницы.
32-летний муж Екатерины Валентин Диденко, который, по информации Mash, и приобрел 25 килограммов ставшего впоследствии смертоносным «сухого льда», попал в реанимацию, однако несколько часов назад стало известно, что врачам его спасти не удалось. «Вали больше нет с нами. А ещё Наташи и Юры», — сообщила Диденко. Блогер отметила, что в соответствии с подпиской о неразглашении озвучить детали произошедшего не может.
Екатерина Диденко называет себя «аптечным Ревизорро» и, по ее мнению, помогает фолловерам не дать аптекам себя обмануть. На ее Instagram подписано более миллиона человек.
Фото и видео: Instagram
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