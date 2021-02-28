«Аптечная ревизорро» Диденко отказалась праздновать 30-летие: «Хайпа не будет»
Фото: @didenko.katerina / Instagram
В своем микроблоге Екатерина Диденко разместила архивные фото с мужем и посвятила ему пост. Блогерша «Аптечная ревизорро» отказалась праздноваться 30-летие.
«Сегодня у меня нет настроения праздновать день рождения. Хотя кто-то ждет от меня хайпа и веселья. Наверное, я вас разочарую, но этого не будет тем не менее, мне уже начали писать Советы, как лучше себя вести в этот день. А кто-то продолжает пытаться привлечь к себе внимание изо всех сил, мерзко хайпуя на нашей трагедии. Что же, каждый сам выбирает, каким ему быть. Вы знаете, за этот год не было ни одного дня, когда бы я не вспомнила сама или мне не напомнили о случившемся год назад, о муже, о ребятах, которые погибли. Это невозможно забыть, понимаете??? Сегодняшний день навсегда будет днем воспоминаний Той Жизни, которую, к сожалению, уже не вернуть. День рождения теперь действительно грустный праздник. Да, ничего не вернуть. Да, нужно жить дальше. И слава богу, мне есть ради кого жить. Но, от этих мыслей ни капли не становится легче», — написала Екатерина.
Напомним, что 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов на юге Москвы произошла трагедия. Во время празднования 29-летия популярного блогера Екатерины Диденко в бассейн высыпали большое количество «сухого льда». Вещество вступило в химическую реакцию с водой, выделился углекислый газ, отравление которым стало смертельным для двоих гостей именинницы. 32-летний муж Екатерины Валентин Диденко, который, по информации Mash, и приобрел 25 килограммов ставшего впоследствии смертоносным «сухого льда», попал в реанимацию, однако несколько часов назад стало известно, что врачам его спасти не удалось. «Вали больше нет с нами. А ещё Наташи и Юры», — сообщила Диденко. Блогер отметила, что в соответствии с подпиской о неразглашении озвучить детали произошедшего не может.
Фото и видео: @didenko.katerina / Instagram
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