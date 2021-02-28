«Аптечная ревизорро» Диденко отказалась праздновать 30-летие: «Хайпа не будет»

В своем микроблоге Екатерина Диденко разместила архивные фото с мужем и посвятила ему пост. Блогерша «Аптечная ревизорро» отказалась праздноваться 30-летие.

«Сегодня у меня нет настроения праздновать день рождения. Хотя кто-то ждет от меня хайпа и веселья. Наверное, я вас разочарую, но этого не будет тем не менее, мне уже начали писать Советы, как лучше себя вести в этот день. А кто-то продолжает пытаться привлечь к себе внимание изо всех сил, мерзко хайпуя на нашей трагедии. Что же, каждый сам выбирает, каким ему быть. Вы знаете, за этот год не было ни одного дня, когда бы я не вспомнила сама или мне не напомнили о случившемся год назад, о муже, о ребятах, которые погибли. Это невозможно забыть, понимаете??? Сегодняшний день навсегда будет днем воспоминаний Той Жизни, которую, к сожалению, уже не вернуть. День рождения теперь действительно грустный праздник. Да, ничего не вернуть. Да, нужно жить дальше. И слава богу, мне есть ради кого жить. Но, от этих мыслей ни капли не становится легче», — написала Екатерина.