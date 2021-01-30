«Аптечная ревизорро» воссоединилась с экс-избранником после скандала с фото

Екатерина Диденко сделала публичное признание в Сети и рассказала, что воссоединилась с Владом Черных еще 10 января. С тех пор она ведет дневник, в котором отмечает прошедшие без ссор дни. Как рассказывает блогерша, после примирения ни одной ссоры не было, но она следит за этим. Поводом для расставания стал неприятный инцидент в новогоднюю ночь. Екатерина рассказывала, что ей не понравился снимок, поскольку на нем она выглядела «нетрезвой», хотя не употребляла алкоголь. Удалять фото Влад отказался, а после и вовсе оскорбил избранницу, обвинив ее в злоупотреблении спиртными напитками.

По словам «аптечной ревизоррро», расставание научило ее выставлять границы дозволенного и обсуждать проблемы, не выясняя отношения. Екатерина также сделала провокационное заявление: «У меня много тайных агентов», намекая, что всегда следила за избранником.