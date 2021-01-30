«Аптечная ревизорро» воссоединилась с экс-избранником после скандала с фото
Фото: @didenko.katerina / Instagram
Екатерина Диденко сделала публичное признание в Сети и рассказала, что воссоединилась с Владом Черных еще 10 января. С тех пор она ведет дневник, в котором отмечает прошедшие без ссор дни. Как рассказывает блогерша, после примирения ни одной ссоры не было, но она следит за этим. Поводом для расставания стал неприятный инцидент в новогоднюю ночь. Екатерина рассказывала, что ей не понравился снимок, поскольку на нем она выглядела «нетрезвой», хотя не употребляла алкоголь. Удалять фото Влад отказался, а после и вовсе оскорбил избранницу, обвинив ее в злоупотреблении спиртными напитками.
По словам «аптечной ревизоррро», расставание научило ее выставлять границы дозволенного и обсуждать проблемы, не выясняя отношения. Екатерина также сделала провокационное заявление: «У меня много тайных агентов», намекая, что всегда следила за избранником.
Екатерина Диденко — популярный Инстаграм-блогер, которая рассказывает как сэкономить на покупке лекарств. Зимой этого года в ее семье произошел трагический случай: во время празднования дня рождения женщины погиб ее муж, который нырнул в бассейн с сухим льдом. После трагедии вдова и мать двоих детей начала активно посещать различные телешоу и делать пластические операции, что вызвало неоднозначную реакцию у публики.
Фото: @didenko.katerina / Instagram
Напомним, что «Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко вновь появилась на страницах Интернет-изданий благодаря событиям в личной жизни. Пока пресса обсуждает ее скорую свадьбу, вдова призналась: спустя несколько месяцев после смерти отца своих детей она стала жертвой жестокого обмана со стороны коварного соблазнителя.
Фото и видео: @didenko.katerina / Instagram
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