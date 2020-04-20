passion.ru

Анжелика Варум и Леонид Агутин набрали вес во время самоизоляции: «Нашлась пижамка скрыть животик»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Фото: Instagram

Певица показала милое фото с супругом и рассказала, как на них действует расслабляющий режим долгого пребывания дома.

Анжелика Варум и Леонид Агутин добросовестно соблюдают режим самоизоляции. Анжелика, которая любит готовить, рассказала, что ее кулинарный талант имеет побочный эффект: они с мужем набрали лишние килограммы во время долгого пребывания дома. А скрывать животы помогает удачно подобранная одежда.

«Ребята! Самоизоляция, вероятно, дело полезное, если бы так предательски не тянуло к плите по три раза на дню. Хорошо, у меня в гардеробе отыскалась пижамка на вырост, чтобы скрыть карантинный животик. А вот мужу приходится стыдливо прикрываться подушкой. И только Нюха в порядке! У нее белковый рацион и йога по пять раз в сутки», — написала Анжелика и поделилась любимым рецептом соуса для пасты.

Анжелика Варум однажды забыла поздравить мужа с днем рождения и взамен за забывчивость ей пришлось готовить праздничный борщ. В недавнем интервью певица рассказала, на чем держится ее многолетний брак с известным мужем.

Кстати, во время самоизоляции Леонид Агутин дал онлайн-концерт и побил рекорд Робби Уильямса.

Фото и видео: Instagram, Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!