Анжелика Варум и Леонид Агутин набрали вес во время самоизоляции: «Нашлась пижамка скрыть животик»

Анжелика Варум и Леонид Агутин добросовестно соблюдают режим самоизоляции. Анжелика, которая любит готовить, рассказала, что ее кулинарный талант имеет побочный эффект: они с мужем набрали лишние килограммы во время долгого пребывания дома. А скрывать животы помогает удачно подобранная одежда.

«Ребята! Самоизоляция, вероятно, дело полезное, если бы так предательски не тянуло к плите по три раза на дню. Хорошо, у меня в гардеробе отыскалась пижамка на вырост, чтобы скрыть карантинный животик. А вот мужу приходится стыдливо прикрываться подушкой. И только Нюха в порядке! У нее белковый рацион и йога по пять раз в сутки», — написала Анжелика и поделилась любимым рецептом соуса для пасты.