Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным: «Семья держится не на страсти, а на душевной привязанности»
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Фото: Instagram
Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже 22 года. Их свадьба состоялась в 200м году в Венеции. С тех пор музыканты не расставались, а сейчас Леонид и Анжелика вместе гастролируют по Сибири.
Анжелика Варум не скрывает, что во время долгих совместных гастролей раздражительность накапливается, но это прогнозируемый процесс. «Никто из нас не акцентирует на этом внимания. Оба можем сорваться. Но это давно уже не является для нас предметом взаимных обид. Все понятно — усталость…», — рассказала артистка в интервью изданию WDay.
Певица давно вывела для себя основные правила счастливого союза с любимым мужчиной. И в то же время уверяет: идеального брака не существует. «Не путайте мужчин с крепостными. Они от этого быстро устают. Любимая для мужчины не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи. Если вы сориентированы на семью и посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути вас ждет много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой неожиданно вы можете удивить себя саму. У вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: "Колхоз — дело добровольное"», — делилась когда-то артистка своим жизненным опытом с подписчиками в Instagram.
Анжелика Варум отмечает, что в зрелом возрасте супругов семья держится не на страсти, а на душевной привязанности друг к другу.
«Семья после 20–25 лет брака переживает момент истины. Речь, безусловно, идет о браках между по-настоящему близкими по духу родными людьми. Женщина, сориентированная на семью, в возрасте после сорока пяти становится очень уязвимой. Меняются ее внешность, гормональный фон, манера поведения. Все это влияет на самооценку. И от того, насколько ее мужчина понимает это и готов поддержать в переходный период, зависит ее благополучие. У мужчин в этом возрасте все еще более сложно. Все одновременно и очень сложно, и очень просто: есть любовь — есть семья, нет любви — нет семьи», — уверена певица.
Примером отношений для Анжелики Варум являются ее бабушка и дедушка, прожившие вместе 42 года. «Дед был великим! В день рождения бабушки он обязательно пел La donna è mobile на итальянском. Он был родом из Польши и так и не научился хорошо говорить по-русски. Говорил со смешным акцентом», — вспоминает певица.
Во время интервью Анжелика призналась, что недавно супруг преподнес ей великолепный подарок — дом.
«Пожалуй, это самый масштабный подарок, который мне доводилось получать в жизни. Я была в восторге. Сейчас мы в процессе обустройства дома. Надеюсь, к февралю закончим и сможем отметить там день рождения дочери», — рассказала Анжелика Варум.
Фото и видео: Instagram
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