Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным: «Семья держится не на страсти, а на душевной привязанности»

Анжелика Варум отмечает, что в зрелом возрасте супругов семья держится не на страсти, а на душевной привязанности друг к другу.

«Семья после 20–25 лет брака переживает момент истины. Речь, безусловно, идет о браках между по-настоящему близкими по духу родными людьми. Женщина, сориентированная на семью, в возрасте после сорока пяти становится очень уязвимой. Меняются ее внешность, гормональный фон, манера поведения. Все это влияет на самооценку. И от того, насколько ее мужчина понимает это и готов поддержать в переходный период, зависит ее благополучие. У мужчин в этом возрасте все еще более сложно. Все одновременно и очень сложно, и очень просто: есть любовь — есть семья, нет любви — нет семьи», — уверена певица.

Примером отношений для Анжелики Варум являются ее бабушка и дедушка, прожившие вместе 42 года. «Дед был великим! В день рождения бабушки он обязательно пел La donna è mobile на итальянском. Он был родом из Польши и так и не научился хорошо говорить по-русски. Говорил со смешным акцентом», — вспоминает певица.

Во время интервью Анжелика призналась, что недавно супруг преподнес ей великолепный подарок — дом.

«Пожалуй, это самый масштабный подарок, который мне доводилось получать в жизни. Я была в восторге. Сейчас мы в процессе обустройства дома. Надеюсь, к февралю закончим и сможем отметить там день рождения дочери», — рассказала Анжелика Варум.