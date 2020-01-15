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Анжелика Варум забыла поздравить мужа с годовщиной: «Иду варить праздничный борщ»

Анжелика Варум попросила прощения у Леонида Агутина.

«Люблю тебя, мой мальчик! Дорожу тобой! И как же это трогательно, что именно ты, а не я, помнишь все даты! В очередной раз каюсь за свою память девичью. Иду варить праздничный борщ!)))», — написала она.

Поздравление, которое опубликовал в своем блоге супруг певицы, было очень трогательным:

«Это фотографии с нашей первой фотосессии поздней весной 1997 года. А в 1998 году 15 января мы стали парой. 22 года назад. Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и тёплым светом. Жаль, конечно, что время летит так быстро. Но ведь так стремительно пролетает только хорошее время. Нам очень повезло. Я не представляю, чтобы я делал без тебя, без твоей нежности и мудрости. Сегодня у нас праздник — наша очередная годовщина! И пусть все продолжается... », — написал он.

Фото и видео: instagram

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