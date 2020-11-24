Антон Батырев через полгода после развода с Евгенией Лозой показал новую возлюбленную

Летом 2019 года звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза вышла замуж за актера Антона Батырева. В instagram счастливые супруги делились фотографиями со свадьбы и признавались друг другу в любви.

Но всего через 10 месяцев актеры сообщили о разводе. Тогда Евгения рассказала, что не хотела выносить подробности личной жизни на публику, но так как она и супруг — люди публичные, то этого было не избежать. Впрочем, причину такого быстрого расставания с Батыревым Лоза не назвала, только отметила, что у каждого из них все хорошо и семья поддержала ее решение.

И теперь, всего полгода спустя после развода Антон в Instagram показал новую возлюбленную. Ей оказалась молодая темноволосая красотка. Впрочем, девушка и раньше мелькала на странице возлюбленного, но лишь намеками.