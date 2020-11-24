Антон Батырев через полгода после развода с Евгенией Лозой показал новую возлюбленную
Фото: www.instagram.com/b.a.t.o.n/
Летом 2019 года звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза вышла замуж за актера Антона Батырева. В instagram счастливые супруги делились фотографиями со свадьбы и признавались друг другу в любви.
Но всего через 10 месяцев актеры сообщили о разводе. Тогда Евгения рассказала, что не хотела выносить подробности личной жизни на публику, но так как она и супруг — люди публичные, то этого было не избежать. Впрочем, причину такого быстрого расставания с Батыревым Лоза не назвала, только отметила, что у каждого из них все хорошо и семья поддержала ее решение.
И теперь, всего полгода спустя после развода Антон в Instagram показал новую возлюбленную. Ей оказалась молодая темноволосая красотка. Впрочем, девушка и раньше мелькала на странице возлюбленного, но лишь намеками.
Подписчики выяснили, что новую избранницу актера зовут Анна и она не имеет отношения к кино. Ранее и Антон и его избранница публиковали одинаковые фото, но вскоре девушка, поняв, что приковывает к себе излишнее внимание, удалила все совместные фото.
Фото: www.instagram.com/b.a.t.o.n/
«Антон! Никого не слушайте, пейте, курите, не брейтесь. Живите, как вам комфортно. И если на фото та, которая дала вам спокойствие в теперешней жизни, будьте счастливы и любимы», «Прекрасный Антон! Прекрасная Анна!», «Это Анджелина Джоли?», «Классное фото! Вы прекрасны, просто супер!», «Никакая Анна не заменит Катю Тышкевич», «С каждой новой пассией у него бесконечное счастье», «Быстро, очень быстро...», «Красивые, счастливые», — последовали комментарии.
Антон Батырев был дважды женат. От первой супруги — молодой актрисы Екатерины Тышкевич у него есть сын, с которым он проводит много времени.
Фото и видео: Instagram Антона Батырева и Евгении Лозы
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!