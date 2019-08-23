35-летняя звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза вышла замуж

Звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза вышла замуж за коллегу – 38-летнего актера Антона Батырева. Он известен по ролям в сериалах «Пятницкий», «Карпов» и других.
Актеры узаконили отношения в Грибоедовском загсе Москвы. В Instagram Евгения опубликовала фотографию в свадебных нарядах и с обручальными кольцами. На фото молодожены выглядят счастливыми и нежно прижимаются друг к другу.
Фото: Instagram
Еще недавно Евгения Лоза признавалась, что ее устраивает одиночество и она не ищет мужчину своей мечты. Но на съемках фильма «На качелях судьбы» в 2018 году она познакомилась с Антоном и переменила взгляды на жизнь.
Узнав о романе Лозы и Батырева, многие поклонник не поверили в искренность их чувств, ведь в то время Антон был женат, растил сына Добрыню. К тому же брак у него был уже не первый.
Евгения в разное время состояла в отношениях с футболистом Маратом Измайловым, актером Игорем Томилиным, актером Иваном Жидковым. Сама актриса романы предпочитала не комментировать.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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