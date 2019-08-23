35-летняя звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза вышла замуж

Еще недавно Евгения Лоза признавалась, что ее устраивает одиночество и она не ищет мужчину своей мечты. Но на съемках фильма «На качелях судьбы» в 2018 году она познакомилась с Антоном и переменила взгляды на жизнь.

Узнав о романе Лозы и Батырева, многие поклонник не поверили в искренность их чувств, ведь в то время Антон был женат, растил сына Добрыню. К тому же брак у него был уже не первый.

Евгения в разное время состояла в отношениях с футболистом Маратом Измайловым, актером Игорем Томилиным, актером Иваном Жидковым. Сама актриса романы предпочитала не комментировать.