Анна Снаткина нежно поздравила мужа с днем рождения: «Ты неземной»
Фото: Starface
Анна Снаткина опубликовала в блоге нежное фото с мужем Виктором Васильевым и дочерью Вероникой и поздравила супруга с юбилеем.
«Сегодня день рождения у моего любимого мужа... Так сложилось, что ты родился в великий праздник Крещения! И ты действительно неземной: любящий, нежный, открытый, добрый, понимающий, мудрый. Ты всегда рядом, всегда поддерживаешь. Лучший муж и лучший папа в мире! Я благодарю Бога, что мы вместе уже 9 лет! Я учусь и продолжаю у тебя учиться отношению к жизни, мудрости и многим вещам, которые ты открываешь мне и во мне. Спасибо тебе за все и за наше чудо, за нашу доченьку. Мы тебя любим всей душой и всем сердцем», — трогательно написала Анна в блоге.
К поздравлениям присоединились подписчики актрисы. «Вы прекрасная пара, хорошие родители и талантливые артисты», — отметили они и пожелали имениннику здоровья и долгих творческих лет.
Анна Снаткина и Виктор Васильев поженились 12 октября 2012 года в Санкт-Петербурге. Торжество, на котором были только родные и самые близкие друзья, проходило в условиях повышенной секретности. Фото с торжества супруги тоже показали не сразу.
Родителями актеры стали в апреле 2013-го и долго оберегали дочь Веронику от посторонних глаз. Впервые дочь Снаткина и Васильев показали в блогах, когда девочка уже готовилась к школе. Кстати, недавно Анна рассказала, как после родов похудела на 37 кг.
Фото и видео: Instagram Анны Снаткиной, Starface
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