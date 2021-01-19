Анна Снаткина нежно поздравила мужа с днем рождения: «Ты неземной»

К поздравлениям присоединились подписчики актрисы. «Вы прекрасная пара, хорошие родители и талантливые артисты», — отметили они и пожелали имениннику здоровья и долгих творческих лет.

Анна Снаткина и Виктор Васильев поженились 12 октября 2012 года в Санкт-Петербурге. Торжество, на котором были только родные и самые близкие друзья, проходило в условиях повышенной секретности. Фото с торжества супруги тоже показали не сразу.

Родителями актеры стали в апреле 2013-го и долго оберегали дочь Веронику от посторонних глаз. Впервые дочь Снаткина и Васильев показали в блогах, когда девочка уже готовилась к школе. Кстати, недавно Анна рассказала, как после родов похудела на 37 кг.