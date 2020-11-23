Анна Семенович заморозила яйцеклетки и ищет отца будущим детям: «Созрела только сейчас»

В марте 2020 года Анне Семенович исполнилось 40 лет. Но пока у нее нет семьи: она не выбрала спутника жизни, хотя не обделена вниманием мужчин, и пока не родила детей. Ранее певица признавалась, что в ее планы входит семья: «Брачный контракт и двое детей», — так говорила она о планах на будущее.

В разговоре с Вячеславом Манучаровым она призналась, что созрела для серьезного шага только сейчас. И чтобы подстраховаться, Анна прибегла к достижениям современных медицины и науки.

«Я заморозила свои яйцеклетки и сделаю это еще раз после Нового года. На меня давит общество вопросами: "Когда у тебя будут дети?". Признаться, что созрела к детям только сейчас. Я и так детства не видела, жила в диком стрессе, у меня глаз дергался после фигурного катания. Я сама была ребенком. Мама и все близкие отреагировали положительно и сказали, что давно пора было это сделать», — призналась артистка.

После того, как она ушла из фигурного катания, у нее началась карьера артистки. График жизни был бешеным. «Что я тогда могла ему дать? А теперь готовлюсь, читаю книги. Это не тот случай, когда родила и ошарашенная бросила на бабушку», — поделилась своим видением вопроса Семенович.

Анна хочет родить двоих детей, но понимает, что может не успеть сделать этого. «Хочу хотя бы раз быть беременной. Но если что-то не получится, прибегну к услуге суррогатной мамы», — откровенничает она. Также Семенович планирует после появления своих детей взять одного малыша из детского дома: «Спасу хотя бы одну душу», — говорит она.

И Анна добавила, что ей пока только предстоит найти отца будущим детям. Хотя еще несколько месяцев назад, во время весенней самоизоляции, она интриговала подписчиков фотографией с незнакомцем, которого стригла. Тогда она сказала, что у нее есть мужчина. Видимо, ситуация изменилась.

«Я четко знаю, что найду заботливого и сильного мужчину, потому что я сама сильная», — разоткровенничалась экс-«Блестящая».

А как вы относитесь к суррогатному материнству? Расскажите в комментариях.