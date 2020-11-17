Анна Семенович в мини-платье подразнила фанатов стройными ногами и пикантными формами
Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/
40-летняя Анна Семенович подразнила фанатов пикантным декольте, надев на съемки облегающее мини-платье. Во время фотосессии экс-«блестящая» позировала на подоконнике, принимая соблазнительные формы и делая томное лицо. И без того короткое платье артистка периодически приподнимала еще выше, чтобы было лучше видно ее стройные ноги.
«Спасибо Татьяне и Григорию Семенович за эту красоту», — поблагодарила она родителей, сопроводив публикацию хэштегами: #богиня, #красиваядевушка, #секси.
«Очень красивая женщина. Анна, вы всегда прекрасны», «Вы большая молодец, двигайтесь в том же духе. Такая красивая, харизматичная, естественная, обаятельная, просто шикарная молодая женщина. Дай бог вам здоровья и безмерного богатства», «Звездочка наша. Просто супер. Вот мамка с папкой молодцы», «Огонь, конечно», «Анна, я восхищаюсь вами», «Дорогая Анечка, вы волшебная! Огонь, выглядите замечательно! Не обращайте внимания на негативные комментарии, их пишут домохозяйки, которые вообще ни разу в жизни не выглядели так, как вы! Пишут от одиночества и зависти! А вам желаю всегда быть такой сексуальной, позитивной! Вы как цветок!», — прокомментировали истинные поклонники Семенович.
Но не обошлось и без тех, кто посчитал возможным оставить негативные отклики на видео «Взрослая тетя уже», «Рот зачем так открывать?», «Ань, надо худеть», «Это не отменяет нелепости и смехотворного кривляния Анны. В погоне за зрителем или ещё за чем-то! Куда ей тягаться с молодыми? И зачем? Неужели нет способа быть привлекательной и интересной без подобных смешных попыток?», — посыпалась критика.
Ранее Анна Семенович собрала комплименты за образ египетской царицы, за натуральную красоту, которую показала во время отдыха на море, и за съемку в стильном пальто, которую устроила после победы над коронавирусом.
Фото и видео: Instagram Анны Семенович
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