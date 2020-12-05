Анна Семенович в образе француженки рассказала о девизе счастливых людей

Под публикацией теледива порассуждала о счастье и дала своим подписчикам некоторые жизненные советы:

«Вот любим мы жить в ожиданиях и от этого очень сложно отказаться. Например, мы встречаем человека на своём пути и наряжаем его в свои ожидания, но он об этом не знает, и живёт по своей программе. Через время мы разочаровываемся и понимаем, что этот человек не такой, каким мы его хотели видеть рядом с собой. Он другой, не говорит то, что мы хотим и на мир смотрит совсем иначе . И тут у нас в голове происходит коллапс!!! Поэтому все психологи говорят на каждом углу - не живите в ожиданиях! Не наряжайте людей в свои понятия и свои программы, позвольте им быть другими, а лучше с интересом изучайте их мир! Живем в моменте и получаем от этого удовольствие! Вот он - девиз счастливых людей. Всем счастья», — обратилась к пользователям Сети Анна.