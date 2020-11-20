Кокетливый танец Семенович в пышном платье и ботфортах взбудоражил поклонников

Комментарии не заставили себя ждать. «А мне нравится, Анна радуется жизни, лучше быть озорной и веселой, чем унылым г...м», «Огненная женщина. Дикая львица, ты моя царица!», «Молодец», «Не столь жаркий танец, как сама исполнительница», «А зачем трусы показывать?», «Видно что, ей мужика не хватает», «Но это так смешно. Аня, совсем нет сексуальности. Зачем народ смешить? Ты же красивая женщина, но полновата, да! Ну так не смеши народ», «Зажигалочка наша!», «Красивая женщина! Вроде, мозги есть, а ведет себя, как лет в 18 лет», «Аня, не читайте злые комментарии, это люди все от зависти пишут, вы классная!», — разделились подписчики на два противоположных лагеря.

Впрочем, Анне Семенович не привыкать к критике. И она уже несколько раз отвечала недоброжелателям, что ее внешний вид и образ жизни ее полностью устраивает, а давать советы там, где их не просят — дело дурное. Во время самоизоляции дома Анна признала, что набрала 5 кг, но после она отправилась в реабилитационный центр и избавилась от них.

Недавно Семенович показывала кадры «жаркой» съемки на подоконнике, а также фото без косметики, снятые во время отдыха в Сочи.