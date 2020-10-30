«Нефертити под одеялом»: Анна Семенович превратил в египетскую царицу для съемок

«Блестящая» Анна Семенович превратилась в Нефертити. Соответствующий головной убор и макияж прилагаются. Правда, на видео, которое певица выложила в своем Instagram, она залезла под одеяло: очевидно, это было продиктовано сценарием съемок.

«Нефертити под одеялом. Вот так и работаем , чтоб записать одну подводку , подготовка идёт серьёзная ! Мы любим свою работу и стараемся , чтоб каждая подводка была особенной», — пишет Анна.

Подписчики оценили образ своей любимицы по достоинству:

«Анна, всегда приятно и интересно наблюдать, как вы по полной выкладываетесь на работе», «Вы красивее чем Нефертити. Двигайтесь в том же духе, всё прекрасно и замечательно, особенно Ваша красивая улыбка», «Как интересно наблюдать закулисье съёмок!».