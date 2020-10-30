«Нефертити под одеялом»: Анна Семенович превратил в египетскую царицу для съемок
Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/
«Блестящая» Анна Семенович превратилась в Нефертити. Соответствующий головной убор и макияж прилагаются. Правда, на видео, которое певица выложила в своем Instagram, она залезла под одеяло: очевидно, это было продиктовано сценарием съемок.
«Нефертити под одеялом. Вот так и работаем , чтоб записать одну подводку , подготовка идёт серьёзная ! Мы любим свою работу и стараемся , чтоб каждая подводка была особенной», — пишет Анна.
Подписчики оценили образ своей любимицы по достоинству:
«Анна, всегда приятно и интересно наблюдать, как вы по полной выкладываетесь на работе», «Вы красивее чем Нефертити. Двигайтесь в том же духе, всё прекрасно и замечательно, особенно Ваша красивая улыбка», «Как интересно наблюдать закулисье съёмок!».
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Вот так и работаем , чтоб записать одну подводку , подготовка идёт серьёзная ! Мы любим свою работу и стараемся , чтоб каждая подводка была особенной 😘❤️ @muztv #удачныйчарт_аннысеменович🏡🎤 #нефертити #красиваядевушка #украшения #анясеменович #люди #камера #съемки
События в жизни Семенович развиваются очень стремительно. Еще совсем недавно она переболела коронавирусом, и была очень рада отрицательным тестам, которые позволили ей наконец-то выбраться из дома.
После этого Анна отправилась на отдых и восстановление на черноморское побережье — она отлично провела время в Сочи с друзьями, где пела в караоке свои и чужие песни. Теперь Анна приступила к работе.
Фото и видео: Instagram Анны Семенович
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