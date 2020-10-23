Анна Семенович в халатике и без макияжа показала, как отдыхает в Сочи

Анна Семенович выложила смелую фотографию, на которой она, без макияжа и в белом махровом халатике стоит на балконе отеля в Сочи, куда приехала на отдых.

«Привет мои хорошие! У меня была самая ленивая неделя, когда я делала все , что хочу. Ела, пила , веселилась , наслаждалась закатами и отплясывала под свои и чужие песни в караоке», – пишет Анна.