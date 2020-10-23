Анна Семенович в халатике и без макияжа показала, как отдыхает в Сочи
Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru
Анна Семенович выложила смелую фотографию, на которой она, без макияжа и в белом махровом халатике стоит на балконе отеля в Сочи, куда приехала на отдых.
«Привет мои хорошие! У меня была самая ленивая неделя, когда я делала все , что хочу. Ела, пила , веселилась , наслаждалась закатами и отплясывала под свои и чужие песни в караоке», – пишет Анна.
Подписчики желают своей любимице хорошего отдыха:
«Анютка, все фото просто прелесть, ты такая красивая, хорошего тебе отдыха и отличного настроения!», «Выглядите потрясающе! Ваше очарование как всегда завораживает, отдыхайте, отрывайтесь по полной, расслабляйтесь, восстанавливайтесь после болезни ,набирайтесь сил для новых творческих проектов», «Хороший вечер, море, воздух и Аня, как русалка», «Какой простор и шикарный, прекрасный, просто обалденный вид, панорама завораживающая», «Анна, Вы чудо! А какой великолепный обзор с Вашего балкона! Спасибо, что поделились частью сочного неба и бескрайнего нашего моря!».
Анна уже не первая из российских звезд, кто сейчас находится в отпуске. Также за границей или на море отдыхают Глюкоза Валерия и Иосиф Пригожин, Тимур Родригез с женой, Олег Газманов и другие. В отпуск Анна отправилась после того, как переболела коронавирусом.
Фото и видео: Instagram Анны Семенович
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