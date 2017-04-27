Анна Седокова рассталась с женихом-тираном: «Драмы вот столько — я больше не хочу»
34-летняя Анна Седокова рассталась с любимым мужчиной. Бизнесмен Артем Комаров, который сделал ей предложение руки и сердца, и от которого певица родила ребенка в апреле, оказался тираном.
«Могу сказать, что на сегодняшний день мы приняли решение не идти вместе сообща. Это сложная история, вот прям сложнее, чем все мои истории до этого», — призналась молодая мама в интервью журналу «OK!».
Целый год Анна доказывала молодому возлюбленному, что у нее есть талант, что она может продолжать успешную карьеру певицы. Из-за этого часто случались скандалы. «Сложно, тошнит», — жаловалась она на непростые отношения с отцом будущего ребенка. Но избраннику Седоковой удавалось успокоить ее, даря огромные букеты цветов.
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Спасибо тебе за наше прошлое, настоящее и будущее . За то что каждый день выбираешь меня . Эти цветы особенные.У них очень редкий сорт .Как и у твоей любви 💋
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
«Мужчина говорит — зачем, мол, тебе ходить на работу. <…> Зачем тебе эта работа, это же шоу-бизнес, это все грязь! Ну зачем тебе клипы снимать? Можно просто открыть галерею, у тебя будет своя художественная галерея», — жалуется она.
Сейчас умудренная опытом расставаний многодетная мать наслаждается спокойствием, воцарившим в ее бурной жизни. «Драмы больше нет, как поет Полина Гагарина в своей песне. Потому что драмы вот столько — я больше не хочу», — решила она.
Напомним, что всего у Анны Седоковой три ребенка: двенадцатилетняя Алина, которая родилась в браке с спортсменом Валентином Белькевичем, пятилетняя Моника, она родилась в браке певицы с бизнесменом Максимом Чернявским, и малыш Гектор.
Фото: instagram.com