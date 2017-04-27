Отец третьего ребенка Анны Седоковой не оправдал ее ожиданий

34-летняя Анна Седокова рассталась с любимым мужчиной. Бизнесмен Артем Комаров, который сделал ей предложение руки и сердца, и от которого певица родила ребенка в апреле, оказался тираном.

«Могу сказать, что на сегодняшний день мы приняли решение не идти вместе сообща. Это сложная история, вот прям сложнее, чем все мои истории до этого», — призналась молодая мама в интервью журналу «OK!».

Целый год Анна доказывала молодому возлюбленному, что у нее есть талант, что она может продолжать успешную карьеру певицы. Из-за этого часто случались скандалы. «Сложно, тошнит», — жаловалась она на непростые отношения с отцом будущего ребенка. Но избраннику Седоковой удавалось успокоить ее, даря огромные букеты цветов.