В начале апреля 34-летняя Анна Седокова родила сына Гектора, отцом которого стал 25-летний бизнесмен Артем Комаров. Певица часто рассказывала в своем блоге об их отношениях, а также сообщила о том, что вскоре она вновь выйдет замуж.

Накануне в Сети появилось первое совместно фото артистки с женихом. Снимок опубликовал певец Андрей Ковалев, подписав: «Приятно что Аня и Артем вместе и счастливы...С моей легкой руки!!Год назад я их познакомил на Премии Ру Тв !!))И растет маленький Гектор!!И скоро свадьба!!И впереди долгая и счастливая жизнь!!!Горько!!)».

Кроме того, в разговоре с порталом Life.ru Ковалев заявил, что Артем сделал Ане предложение и они уже планируют сыграть свадьбу этим летом.

Публикация от Андрей Ковалев (@andreykovalev_russia) Июн 4 2017 в 2:14 PDT

Поклонники порадовались за влюбленных и пожелали им долгой и счастливой жизни: «Остаётся порадоваться за Аню и Артёма!! Долгой и счастливой жизни.. верно сказали, присоединюсь к вашим словам!!», «Очень рада за Аню! Желаю счастья и любви Ане и Артёму», «У жениха глаза так и светятся от счастья!».

Фото: instagram.com