После рождения сына Гектора, Анна Седокова неустанно рассказывает, каково это – быть мамой сына, имея двоих дочерей. По словам певицы, с появлением на свет наследника в ее жизни стало в три раза больше любви, даже несмотря на то, что свободного времени практически не осталось.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 25 2017 в 3:19 PDT

«Я с удовольствием стала бы мамой четвертого ребенка, но только чуточку попозже. У меня были достаточно сложные роды, поэтому сейчас мне нужна небольшая пауза.», - заявила Анна в интервью порталу WMJ.ru.

Как известно, артистка была дважды замужем. В первом браке с Валентином Белькевичем у Седоковой родилась дочь Алина, во втором с Максимом Чернявским – Моника. Сейчас же певица планирует связать себя узами брака с отцом ее сына, которым, по слухам, является бизнесмен Артем Комаров.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Апр 20 2017 в 11:06 PDT

«Я дважды была замужем, скоро стану женой в третий раз... Но разве это плохо? Вот такая у меня нестандартная жизнь.», - поделилась Анна.

Как призналась артистка, она мечтала сыграть пышную свадьбу и родить детей еще в 17 лет, но, по воле судьбы, этого не сложилось: «Я живу так, как живу. Если несчастна, если мне плохо, если чувствую невзаимность, то ухожу. Если счастлива, то и вопроса — уйти или остаться — не возникает.».

Сейчас Седокова постепенно приходит в себя и вливается в рабочий процесс. Воспитывать троих детей и при этом быть успешной певицей – дело не из легких, однако Анна уверенна семья, дети – не помеха для карьеры и саморазвития.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 17 2017 в 5:45 PDT

«Сейчас, конечно, времени на себя у меня практически нет. Но при этом, знаете, ненаписанная песня меня беспокоит гораздо больше, чем несделанный маникюр. Да, мне важно, как можно скорее прийти в форму, продолжить давать концерты, создавать крутые треки. Но и не забывать, естественно, о семье — оставаться хорошей мамой и любимой женщиной», - заключила Седокова.

Фото: instagram.com, globallookpress.com