Анне Седоковой не слишком везет с личной жизнью. Она влюблялась в разных мужчин, и от двух из них у нее растут красивые дети — Алина и Моника. С первым супругом, капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем, она прожила в браке всего два года, со вторым, бизнесменом Максимом Чернявским — столько же. Бурные отношения с танцором Сергеем Гуманом тоже ничем не закончились. Сейчас Анна беременна, снова влюблена, и даже собирается замуж. Но и с отцом ее будущего ребенка ее «штормит» — он то дарит ей огромные букеты цветов, то сильно расстраивает.
Сегодня в своем блоге певица призналась в очередном непростом периоде в отношениях: «Начала писать длинный пост . Серьезный и по работе . Потом посмотрела на фото и поняла, что единственное о чем можно тут написать- это о безграничной , безоговорочной и все принимающей и понимающей любви. Ведь я же люблю это чудо у меня тут в животике, мне сложно , тошнит и уже даже тяжело просто ходить, но я люблю его до безумия и очень жду . Так и со своим мужчиной. Сложно , тошнит ...) ... но я люблю его до безумия и очень жду».
Личность отца своего будущего ребенка Анна скрывает. «Счастье любит тишину», — наконец поняла она и пообещала все рассказать поклонникам, когда окончательно построит свою любовь. По некоторым данным возлюбленным звезды является Артем Комаров.
Открываю недавно я свой Facebook. Вижу статью под названием "Почему нельзя жениться на матерях одиночках". Хм.. думаю я. Почему ? Захожу. Читаю. Такой мерзости я не видела уже давно. Автор во всех красках описывает всю непригодность женщин с ребёнком , называет "разведёнками с прицепом " , в красках описывает их отстой и люто ненавидит абсолютно всех , кто посмел создать новую жизнь и потом так же нашёл в себе силы не жить в не счастливой паре и разойтись . Выхожу. Смотрю кто лайкнул статью. Удивляюсь. Еще больше удивляюсь жизни ... Одна из лайкнувших девушек недавно час провела рассказывая как она восхищается моей жизнью и в целом жизненной позицией мам , вырастивших детей без пап .. Я видимо была слегка занята и пропустила момент , когда женщины пока ещё без детей , стали ненавидеть женщин с детьми .. И что это за тема то ? Я вообще не понимаю как женщины могут воспринимать друг друга как соперниц. Неужели борьба за мужика вынуждает нас лайкать такое .. Мы все разные , у нас у всех абсолютно разные вкусы и жизненные принципы. Точно так же и мужчины. Одни любят сложности , другие попроще , а третьи любят себя только ;) Но мы же женщины . Мы же должны нести в это мир Доброту и Нежность Мы должны Лечить, Ухаживать,Поддерживать, Заботиться, Любить Я знаю , что жизнь сложна штука, уж поверьте мне. Но давайте пожалуйста не будем друг друга ненавидеть за это. Женщины должны держаться вместе ! В этом наша сила , Сестра
Фото: instagram.com