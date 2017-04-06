Анне Седоковой не слишком везет с личной жизнью. Она влюблялась в разных мужчин, и от двух из них у нее растут красивые дети — Алина и Моника. С первым супругом, капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем, она прожила в браке всего два года, со вторым, бизнесменом Максимом Чернявским — столько же. Бурные отношения с танцором Сергеем Гуманом тоже ничем не закончились. Сейчас Анна беременна, снова влюблена, и даже собирается замуж. Но и с отцом ее будущего ребенка ее «штормит» — он то дарит ей огромные букеты цветов, то сильно расстраивает.

Сегодня в своем блоге певица призналась в очередном непростом периоде в отношениях: «Начала писать длинный пост . Серьезный и по работе . Потом посмотрела на фото и поняла, что единственное о чем можно тут написать- это о безграничной , безоговорочной и все принимающей и понимающей любви. Ведь я же люблю это чудо у меня тут в животике, мне сложно , тошнит и уже даже тяжело просто ходить, но я люблю его до безумия и очень жду . Так и со своим мужчиной. Сложно , тошнит ...) ... но я люблю его до безумия и очень жду».

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Апр 6 2017 в 5:51 PDT

Личность отца своего будущего ребенка Анна скрывает. «Счастье любит тишину», — наконец поняла она и пообещала все рассказать поклонникам, когда окончательно построит свою любовь. По некоторым данным возлюбленным звезды является Артем Комаров.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Мар 20 2017 в 10:30 PDT

Фото: instagram.com