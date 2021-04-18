Анна Седокова пережила экстренную операцию: «Решила резать»

«В 2 ночи решила резать. Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку», — добавила певица.

К слову, ранее мы писали о взаимоотношениях Анны Седоковой со старшей дочерью. Звезда задала подписчикам вопрос, могут ли помешать дети отношениям. По словам знаменитой брюнетки, есть два вида любви: первая — свободная, вторая — болезненная привязанность, когда человек без близкого чувствует себя неполноценным. Подробнее читайте в нашем материале.