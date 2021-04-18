Анна Седокова пережила экстренную операцию: «Решила резать»
Фото: @annasedokova / Instagram
Знаменитость рассказала, что две недели страдала от боли в глазу. Из-за плохого самочувствия ей даже пришлось несколько раз отменить важные дела. «Вы же видели у меня был огромный глаз, потом поменьше, но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик. А все говорили - ну подожди же, он пройдет. Две недели. 2 отмененных премии. 4 перенесенных больших съемки. 14 дней страданий. Но все. Настал 15 день. Я вспомнила, что я Аня Седокова», — написала известная брюнетка.
«В 2 ночи решила резать. Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку», — добавила певица.
К слову, ранее мы писали о взаимоотношениях Анны Седоковой со старшей дочерью. Звезда задала подписчикам вопрос, могут ли помешать дети отношениям. По словам знаменитой брюнетки, есть два вида любви: первая — свободная, вторая — болезненная привязанность, когда человек без близкого чувствует себя неполноценным. Подробнее читайте в нашем материале.
Фото: Instagram/@annasedokova
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