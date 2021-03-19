Анна Седокова призналась в злоупотреблении алкоголем

«Сегодня четвертый день моей новой жизни, в которой нет места мясу, молочке, яйцам, алкоголю. Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь», — подчеркнула она.

Экс-солистка популярной группы раньше не соблюдала диет, никак не ограничивала себя в еде и напитках. «Прийти вечером после сложного дня и порадовать себя бокалом красного хорошего вина со временем стало привычкой», — подчеркнула звезда.

Ранее популярная певица Анна Седокова, вышедшая замуж за баскетболиста Яниса Тимму, подверглась травле в Сети. Она показала видео, в котором плачет из-за нападок хейтеров. Также певица опубликовала скрин переписки, в которой ее называют старухой и обвиняют в том, что из-за нее баскетбольная команда «Химки», в которой играет Янис Тимма, показывает плохие результаты.