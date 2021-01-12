Анна Седокова объявила бойкот хейтерам, обидевшим ее дочь: «Вы овцы»

«Мне больше не хочется делиться со всеми. Хочется со своими. Хочу по запросу, не тем, кто проходил мимо.

Я известна уже почти 20 лет, большую половину своей жизни, и уже не помню, как жить по-другому, когда за твоей спиной не шепчутся. <...> Я привыкала, что меня обсуждают. Но не моих детей.

Вчера, находясь за тысячи километров, я увидела своего расстроенного ребенка в сториз. Она искренне не понимала, почему ее в 16 лет обсуждают взрослые тети и дяди и насмехаются из-за смерти ее отца. Второй вопрос: зачем на это провоцируют журналисты, зная, что толпу овец легко одним словом увести в нужное направление? И да. Вы овцы. Те, кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма», — гневно написала Анна в блоге.

Седокова добавила, что в этом есть и ее вина. «Решив недавно высказаться на тему воспитания детей, поделившись опытом в надежде, что он может пригодиться и сделать кого-то счастливее, эта надежда больно ударила моего собственного ребенка. И так больше не будет. Я люблю Instagram, но не позволю ему разрушать мою жизнь», — продолжила она, добавив, что постепенно будет сокращать свое присутствие в Сети. Публиковать теперь она намерена лишь профессиональные фото мужа и детей, а не личные. ⠀ «Я благодарю вас за интерес ко мне все эти годы. Никуда не исчезаю, просто меняюсь. Потому что если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни, то вам не кажется», — завершила она свою речь.

Кстати, бывший муж Анны Седоковой оградил их дочь Монику от дурного влияния интернета. Девочка живет с ним в США, и по решению суда знаменитая мать не может показывать ее фото в социальных сетях.