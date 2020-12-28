Анна Седокова ответила на хейт подписчиков за наряды ироничным видео: «Красотка всегда»

Анна Седокова красиво и с юмором ответила на негативные комментарии своих подписчиков, которые появляются под нарядами, которые она публикует в своем блоге.

Певица записала видео с каждым из образов, и прикрепила к нему комментарии, и показала свою реакцию на слова пользователей Сети.

«Кто ты? Только ты сам знаешь! В мире, где тысячи мнений стремятся определить твою личность, только ТЫ имеешь право на это! Мне все время говорили как надо и никто не оказался ни разу прав. Пора оставить все эти мнения в 2020! Какая ты? Какой ты? Я смелая, люблю яркие платья, помаду! Люблю себя и свою семью! Совершаю ошибки и исправляю их. Но это я!», — пишет Анна.