Анна Седокова ответила на хейт подписчиков за наряды ироничным видео: «Красотка всегда»
Фото: www.instagram.com/annasedokova/
Анна Седокова красиво и с юмором ответила на негативные комментарии своих подписчиков, которые появляются под нарядами, которые она публикует в своем блоге.
Певица записала видео с каждым из образов, и прикрепила к нему комментарии, и показала свою реакцию на слова пользователей Сети.
«Кто ты? Только ты сам знаешь! В мире, где тысячи мнений стремятся определить твою личность, только ТЫ имеешь право на это! Мне все время говорили как надо и никто не оказался ни разу прав. Пора оставить все эти мнения в 2020! Какая ты? Какой ты? Я смелая, люблю яркие платья, помаду! Люблю себя и свою семью! Совершаю ошибки и исправляю их. Но это я!», — пишет Анна.
Пользователи поддержали ее и посоветовали не обращать внимания на негатив:
«Вся суть общественного мнения», «Супер пост! Анна, вы красотка в любой одежде», «Как правильно сформулировали! Все вокруг всегда знают лучше нас», «Ты красивая любая», «Анна, не обращайте внимания на недоброжелателей!!! Мы Вас безумно любим! Спасибо, что Вы есть у нас! Слишком много чести - обращать ваше бесценное внимание на тех, кто его не заслуживает», «Мы никому ничего не должны доказывать в этом мире!».
Фото и видео: Instagram Анны Седоковой
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