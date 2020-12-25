passion.ru

«Надеть корону и идти покорять мир»: Анна Седокова появилась в шикарном красном платье

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анна Седокова, селфи в лифте

Фото: www.instagram.com/annasedokova/?hl=ru

Фотографии в эффектном вечернем образе появились в Instagram певицы и покорили подписчиков.

Анна Седокова перед Новым годом буквально очаровала своих поклонников, продемонстрировав в блоге роскошный вечерний образ в невероятном красном платье.

Подол из перьев дополняет эффектный разрез, широкие рукава сделаны из прозрачного материала, а декольте превосходно подчеркивает прекрасные формы певицы.

«Все просто. Я живу так, чтоб мой следующий день был лучше предыдущего. ⠀ Сегодня настал момент быть королевой. Заканчивать переживать по мелочам. Надеть свою корону и идти покорять мир. Это я тебе пишу. ⠀ Не думай о прошлом. Его уже нет. Не неси этот мешок дальше. Сегодня абсолютно новый день. Можно пойти новой дорогой, сходить в новое место, познакомится с другими людьми. Но ничего не произойдёт пока ты ничего не делаешь. ⠀ Так что на, держи свою корону и идём. Вот тебе моя рука », — написала Анна под фотографией.

Подписчики остались в восторге от своего кумира:

«Даю! Руку! Ногу! Всё забирай!», «Женщина огонь! Восхищаюсь вами, вы эталон, красоты, стойкости, женственности, это пример того, как не надо опускать руки ни в какой ситуации. Обожаю Вас!», «Женщина - огонь», «Королева», «Потрясающе».

До этого Анна буквально взорвала Сеть, появившись в образе Снежной королевы с афрокосами.

Фото и видео: Instagram Анны Седоковой

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!