«Надеть корону и идти покорять мир»: Анна Седокова появилась в шикарном красном платье

Подписчики остались в восторге от своего кумира:

«Даю! Руку! Ногу! Всё забирай!», «Женщина огонь! Восхищаюсь вами, вы эталон, красоты, стойкости, женственности, это пример того, как не надо опускать руки ни в какой ситуации. Обожаю Вас!», «Женщина - огонь», «Королева», «Потрясающе».

До этого Анна буквально взорвала Сеть, появившись в образе Снежной королевы с афрокосами.