Анна Курникова показала редкое фото 7-месячной милашки-дочери от Энрике Иглесиаса

«Она такая классная. Выглядит, как Энрике, но с голубыми глазами», «Голубоглазая куколка», «Какая же она милая», «Копия папочки», «Милота, красивая малышка», «Мини-мама», «Аня, она на тебя похожа», «Абсолютная красавица, как и ее мама», «Вся в Энрике пошла», «Сладки пупсик», — разделились мнения подписчиков Анны.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас держали в тайне рождение Маши. О том, что у певца и спортсменки появился третий малыш, проболтался брат Энрике. Позже многодетные родители подтвердили то, что их семья стала больше, показав нежные фото с младшей новорожденной дочкой. Вскоре певец объяснил, почему девочку назвали русским именем и именно в такой форме — Маша, а не Мария.

У Курниковой и Иглесиаса также растут старшие двойняшки Николас и Люси, которым в декабре исполнится 3 года.