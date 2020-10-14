Анна Хилькевич показала милое фото со своей дочкой

Читатели блога Анны, которые обожают дочек актрисы, поспешили прокомментировать очаровательные фотографии. Они отметили сходство между мамой и дочкой, и оценили стильный наряд малышки.

«Как вы похожи друг на друга))) Маленькая Аня и большая Аня))», «Я вот сходства не вижу. Но обе красотки», «Дочка это вообще очень круто. Сын тоже, но девочки это такие принцесски», «С дочками вообще лучше соглашаться, иначе это чревато. Ну, с нашей точно», «Девочки-красавицы, гордость своих близких», «Такие милашки, конфетки», «Не то слово. С появлением ее думаешь и как же я могла всю жизнь жить без Дочери?» – пишут подписчики в комментариях.